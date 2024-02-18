Минобороны подготовит списки бойцов, отличившихся в Авдеевке Песков: Минобороны готовит списки бойцов, участвовавших в освобождении Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны России занимается подготовкой персональных списков на награждение бойцов, принимавших участие в операции по взятию Авдеевки под контроль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что в эти списки войдут военнослужащие всех подразделений, включая военных летчиков, передает РИА Новости.

В настоящее время Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие в операции по взятию Авдеевки, — сказал представитель Кремля.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что после освобождения Авдеевки приоритетной целью для российской армии станет Запорожская область. По его словам, на данном направлении уже отмечается активизация боевых действий.

Матвийчук также рассказал, что при взятии под контроль Авдеевки ВС России применяли тактику, в которой предполагается создание «огневых мешков».

Военный корреспондент Александр Коц ранее опубликовал видео, на котором запечатлен момент поднятия российского флага над администрацией Авдеевки. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ снимают со здания украинскую символику. После этого они расправляют два российских флага, которые устанавливают на здании.