Минобороны досрочно получило дальнобойные САУ «Малка» Уралтрансмаш досрочно направил в Минобороны России дальнобойные САУ 2С7М «Малка» после модернизации

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Компания «Уралтрансмаш», находящаяся в составе концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) досрочно передала Минобороны РФ партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» после капитального ремонта и модернизации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ. Отмечается, что в машинах заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанции.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО «Уралтрансмаш» досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М «Малка» после капитального ремонта с модернизацией, — сказано в сообщении.

Гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров уточнил, что модернизация улучшила маневренность, подвижность и командную управляемость машин.

Ранее «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны России партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» после капремонта с модернизацией по гособоронзаказу. Уточняется, что была улучшена прицельная скорострельность орудия до 10 выстрелов в минуту и точность наведения. Кроме того, машины оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем.