Минобороны: чеченский спецназ «Ахмат» наступает на Марьинском направлении

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» наступают на Марьинском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны России в Telegram. В ходе боевых действий они ликвидировали более 50 украинских военнослужащих.

Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении. В ходе боев уничтожено более 50 украинских военнослужащих, — сообщает ведомство.

Кроме того, по данным министерства, ВС РФ уничтожили на этом направлении четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Ранее глава специального добровольческого подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские военные взяли под контроль примерно 70% территории Марьинки на Донецком направлении. По его словам, дальнейшие штурмовые действия будут проводить регулярные части ВС РФ, чтобы вытеснить солдат ВСУ за пределы населенного пункта.