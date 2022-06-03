Минобороны: авиация России уничтожила украинский ЗРК «Оса-АКМ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Авиация России за минувшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ», 13 танков, четыре РСЗО «Град», четыре склада с вооружением и боеприпасами и 26 спецавтомобилей, сообщил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Отмечается, что склады, где размещалась ракетная артиллерия, были уничтожены неподалеку от Соледара, Дзержинска, Яковлевки и Бахмута.

Уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Бахмут, две минометные батареи, две установки реактивных систем залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут, — сказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Николаевской области солдаты Вооруженных сил Украины отсняли постановочные видеоролики, в которых демонстрируется «высокая эффективность» использования западного вооружения бойцами армии Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что продюсером подобных «духоподъемных» видео выступает правительство Великобритании.