Минобороны РФ заявило о ликвидации более 200 солдат ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Российская авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. В результате авиаудара воздушно-космические силы (ВКС) ликвидировали 200 вражеских солдат, еще 320 бойцов армии Украины получили ранения. Кроме того, были уничтожены десять танков и 25 боевых машин пехоты (БМП).

На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено десять танков и 25 боевых машин пехоты, — заявил Конашенков.

Представитель ведомства также указал, что на Купянском направлении в районе сел Синьковка и Петропавловка Харьковской области в результате ракетных ударов по 92-й и 14-й механизированным бригадам ВСУ были уничтожены более 100 украинских солдат и выведены из строя 12 единиц бронетехники.

Накануне Конашенков сообщил, что российские военнослужащие оставили город Красный Лиман Донецкой области и займут более выгодные позиции. Генерал-лейтенант объяснил, что украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.