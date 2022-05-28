Минобороны: авиация России за сутки сбила два украинских Су-25

Су-25М1 / Фото Ministry of Defense of Ukraine/wikimedia.org

Российские истребители в воздушном бою сбили за сутки два украинских Су-25 под Херсоном и Харьковом, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, ПВО России уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Орехово. Он добавил, что в районе Сватово в ДНР была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У».

Истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенково Харьковской области, — заявил генерал-майор.

Также за сутки сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Питомник, Русская Лозовая, Липцы, Волохов Яр, Глубокое, Стрелечья, Петровское, Михайловка, Мосьпаново, Малые Проходы Харьковской области, Первомайск Луганской Народной Республики, Вознесенск Николаевской области.

В районе населенного пункта Покровка Николаевской области также уничтожен один украинский ударный БПЛА «Байрактар ТБ-2».

Конашенков в ходе брифинга 27 мая сообщил о том, что российские средства ПВО перехватили одну ракету комплекса «Точка-У» в ЛНР. Помимо этого, система сбила украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области и восемь беспилотников.