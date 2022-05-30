Минобороны: ВС России нанесли удар по ангару завода «Океан» в Николаеве

Фото Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская артиллерия уничтожила более 15 украинских танков и БМП, располагавшихся на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он также сообщил об уничтожении четырех систем залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и различной военной техники Украины.

В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра, — заявил генерал-майор.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.