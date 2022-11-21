Минкультуры России стало запрещать к показу фильмы с пропагандой ЛГБТ Минкульт начал отзывать прокатные удостоверения у фильмов с пропагандой ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры России стало отзывать прокатные удостоверения у фильмов, в которых присутствует пропаганда ЛГБТ, рассказала заместитель главы министерства Надежда Преподобная, передает ТАСС. По словам Преподобной, речь идет о картинах частных киностудий. Она добавила, что подобные фильмы не будут поддерживаться государством финансово.

Мы не будем давать прокатное удостоверение фильмам с ЛГБТ-пропагандой. Или будем его отзывать, если, к примеру, речь идет о том, что уже сейчас выдано. Мы много уже отзываем, эта работа ведется, просто мы ее не выпячиваем, — рассказала Преподобная.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») выступила с предложением ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Поправки предполагалось внести ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.