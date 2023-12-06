Министр юстиции объяснил, почему считает иностранных заключенных проблемой Чуйченко: заключенные-иностранцы неохотно работают в российских колониях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 17 тысяч иностранных граждан на сегодняшний день отбывают наказание в российских исправительных учреждениях, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совфеде. Он назвал таких арестантов большой проблемой, отметив, что средств на их содержание уходит много, а работают они «не очень охотно», передает РИА Новости.

На сегодняшний день у нас под 17 тысяч иностранных граждан содержатся в наших местах лишения свободы. Это очень большая проблема, потому что этих людей надо содержать, кормить, смотреть за ними. Они не очень охотно работают. А наши иностранные коллеги не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине. Мы работаем в этом отношении, — сказал он.

Ранее Чуйченко поднял вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении должников по алиментам. В ходе открытого диалога он предложил Матвиенко совместно о них подумать и выразил надежду на поддержку сенаторами проекта федерального закона о создании общедоступного реестра алиментщиков.