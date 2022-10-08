На Крымском мосту усилят досмотр Министр транспорта Савельев поручил усилить безопасность на Крымском мосту

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Министр транспорта РФ Виталий Савельев поручил усилить контроль за транспортной безопасностью на Крымском мосту, а также проводить усиленный досмотр транспортных средств на объекте. Он добавил, что автомобильное движение, исходя из состояния автодорожного полотна, будет возобновлено в 16:00.

Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра, — говорится в Telegram-канале ведомства.

ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на переправе подорвался грузовой автомобиль, а затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, погибли три человека. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Ранее днем Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва. Как указали представители СК, специалисты продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по результатам трагедии. Ранее сообщалось, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место ЧП выехали криминалисты и следователи.