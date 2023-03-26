Министр спорта пристыдил Валерия Карпина Матыцин о словах Карпина о месте в сборной: выражения безразличия в спорте — дорога в никуда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Карпин

Главный тренер сборной России по футболу является авторитетом для игроков и моделью достойного поведения, выражение безразличия является «дорогой в никуда», приводит ТАСС слова министра спорта РФ Олега Матыцина. 25 марта тренер национальной сборной Валерий Карпин заявил журналистам, что не держится за место в сборной.

Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе, — считает Матыцин.

Он добавил, что главный тренер национальной команды по футболу является не просто лицом сборной, а также лицом страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом, указал министр.

Валерий Карпин занял пост тренера сборной России летом 2021 года. В 11 матчах под руководством этого специалиста российская национальная команда одержала шесть побед при четырех ничьих и одном поражении.

Сборная России 23 марта провела свой первый матч в 2023 году. Подопечные Карпина встретились на поле с национальной сборной Ирана. Товарищеская встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты по пенальти.

Ворота сборной России с девятиметровой отметки на 47-й минуте поразил Мехди Тареми. За национальную сборную России отличился Антон Миранчук, он занес мяч в ворота на 28-й минуте.