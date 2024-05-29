Кравцов сообщил новую деталь в деле о скандале с раздеванием перед ЕГЭ Кравцов: школьниц в Воронеже не заставляли раздеваться перед ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учениц воронежской школы не просили раздеваться для проверки перед ЕГЭ, рассказал Telegram-каналу SHOT министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что данный факт не соответствует действительности.

Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом, — сказал глава Минпросвещения РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве Воронежской области сообщали, что школьницу, приподнявшую кофту возле металлодетектора на ЕГЭ в Воронеже, вряд ли попросили это сделать. По его словам, такая ситуация произошла случайно, а от охранников такой просьбы последовать не могло.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Сообщалось, что этим займутся сотрудники Министерства образования Воронежской области.

Также на жалобы о принудительном раздевании школьниц перед ЕГЭ в Воронеже отреагировали в Государственной думе. Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова допустила, что произошедшее может квалифицироваться как преступление. Депутаты намерены рассмотреть данный вопрос.