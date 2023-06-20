Министр Шадаев: IT-специалисты начали возвращаться в Россию

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Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что IT-специалисты, покинувшие Россию после начала СВО и мобилизации, стали возвращаться в страну без дополнительных госпрограмм так называемой обратной релокации, передает ТАСС. Об этом министр рассказал в ходе выступления на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Хорошая новость — пока мы работали, они (IТ-специалисты. — NEWS.ru) начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра [там] достаточно значимая. Такой, отдельной программы — не потребовалось, — сказал Шадаев.

Шадаев отметил, что в ближайшие две недели министерство предоставит отчет о том, какое количество IT-релокантов в итоге вернулось в Россию. В ноябре Минцифры готовило ряд предложений для гарантий IT-специалистам, которые вернутся на родину.

В апреле сообщалось, что спрос на IT-кадры среди российских компаний в начале 2023 года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. По мнению экспертов, повышенный спрос связан с масштабными разработками отечественного программного обеспечения взамен ушедшего иностранного.

В январе в СМИ появилась не подтвержденная властями информация о перспективе закрытия границ для IT-специалистов. Из-за этого некоторые работники сферы начали фиктивно трудоустраиваться на должности, не связанные с квалификацией разработчика.