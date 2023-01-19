Кравцов рассказал, как участники СВО могут помочь школам Кравцов: бывшие участники СВО смогут вести в школах начальную военной подготовку

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Бывшие участники СВО смогут вести курс начальной военной подготовки в российских школах, рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в эфире НТВ. При этом он подчеркнул, что для этого участвовавшим в спецоперации военным нужно будет пройти педагогическую подготовку.

Те, кто выполняют свой гражданский долг в рамках СВО, могут затем преподавать в школе, но если пройдут соответствующую переподготовку, — рассказал Кравцов.

По его словам, представители Минпросвещения обсуждают с депутатами Госдумы вопрос закрепления «особого статуса» учителя в российском правовом поле. По словам руководителя ведомства, благодаря этому учителя получат защиту от неправомерного давления, оказываемого в отношении педагогов.

Мы сегодня с депутатами Государственной думы обсуждаем вопрос закрепления возможно особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя, — отметил Кравцов.

Ранее Комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал Минпросвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг о Великой Отечественной войне. В программу учащихся предложили вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого и другие произведения.