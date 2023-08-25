Министр просвещения откровенно высказался об образовании в России Кравцов: Россия фактически вошла десятку стран мира с лучшим образованием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кравцов

Россия на сегодняшний день фактически вошла в десятку стран мира с наиболее качественным образованием, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, эффективность отечественного образования успешно подтверждают российские участники международных олимпиад.

В рамках нацпроекта «Образование» поставлена цель — войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами, — сказал министр.

Он также отметил, что сейчас власти сконцентрировали внимание на интеграции в российское образовательное пространство новых регионов страны. Часть соответствующих задач возложена на регионы-шефы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить библиотеки новых регионов страны книгами. По его словам, для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 2,5 млн экземпляров изданий. Среди них будет народные сказки для детей, русская классика и произведения Захара Прилепина. Он также отметил, что для достижения результата на этом направлении было принято решение выделить дополнительные средства из президентского фонда.