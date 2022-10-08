Назван генерал, который будет командовать российскими войсками в зоне СВО Шойгу назначил генерала Суровикина командующим войсками в районе спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник Сергей Суровикин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. Звание генерала армии Суровикину было присвоено в августе этого года указом президента РФ Владимира Путина.

Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, — сказал Конашенков.

В ноябре 2017 года Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Он принимал участие в вооруженном конфликте на территории Таджикистана и во второй чеченской кампании.

За командование российской армией в Сирии в 2017 году ему присвоили звание Героя России. Также Сергей Суровикин награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и медалями.

7 октября стало известно, что командующим войсками Восточного военного округа назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов. 2 октября генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западным военным округом. До него во главе округа был генерал-полковник Александр Журавлев.