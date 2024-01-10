Министр науки назвал завышенным число уехавших из России ученых Министр Фальков: 75 тысяч уехавших за рубеж ученых — преувеличение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фальков

Проблема оттока научных кадров из России существует, но ее масштабы преувеличены, заявил в беседе с «Газетой.Ru» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, результаты официальных исследований не подтверждают информацию различных источников о том, что Россию за последние пять лет покинули от 50 до 75 тысяч ученых.

Мы дважды заказывали специальное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эти цифры. <...> Эти цифры не подтверждаются. Мы проанализировали сотни университетов и институтов, — подчеркнул министр.

Он добавил, что ведомство ведет большую работу, чтобы четко понять, кто временно переходит на другую работу, а кто уезжает на постоянное место жительства в другую страну без планов вернуться. Фальков признал, что эта проблема актуальна для всех стран и российским специалистам зачастую предлагают более выгодные условия за рубежом, но количество переездов часто преувеличивается.

Кроме того, глава Минобрнауки заметил, что мобильность научных кадров имеет и «входящий» характер, так как в Россию приезжают ученые из других стран.

Ранее Валерий Фальков рассказал, что в 2023 году государство выделило беспрецедентное количество бюджетных мест в вузах для выпускников российских школ. По словам министра, это число составило более 600 тысяч.