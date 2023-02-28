«Постоянно, давно, слаженно»: министр культуры России о создании агитбригад Любимова: Министерство культуры и Минобороны работают над формированием агитбригад

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Министр культуры РФ Ольга Любимова

Министерство культуры РФ совместно с Минобороны работает над формированием агитбригад, заявила в интервью телеканалу «Россия-24» министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, работа агитбригад предполагает разнообразные виды деятельности, включая выступления перед участниками СВО на реабилитации, поездки в регионы и выступления с большими концертами.

У нас сейчас очень серьезная работа идет с Министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады. <...> Работа идет постоянно, давно, слаженно, — сказала она.

Ранее о создании двух фронтовых творческих бригад сообщили в Минобороны РФ, назвав этот опыт уникальным в истории страны. Как рассказал руководитель одной из таких бригад, в ее состав вошли как мобилизованные, так и артисты-добровольцы. Перед военнослужащими на фронте будут выступать музыканты, драматические актеры, представители театров «Новая Опера» и «Современник», артист цирка и вокальные исполнители. Кроме того, в бригаде есть профессиональный художник.

В конце октября первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуме хотят обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива должны была быть оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента.