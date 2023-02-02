Лавров порассуждал о потерях России в зоне СВО Лавров заявил, что военным нужно минимизировать потери в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72 Вооружённых сил РФ

Российской армии необходимо выполнять свои обязанности и стремиться минимизировать потери в ходе СВО, заявил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что сейчас российские солдаты не размышляют о том, когда все закончится, а стремятся сделать свою работу.

Наша задача, задача дипломатов, задача прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры, они, наверное, не думают о том, когда это закончится... Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери, — сказал Лавров.

Министр также отметил, что власти России хотят, чтобы конфликт с Украиной закончился, однако фактор времени не столь важен. По его словам, важно качество итогов военной операции для граждан России.

1 февраля президент России Владимир Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины. Глава государства подчеркнул, что это одна из основных задач силового ведомства. Ранее президент заявил, что знает о фактах обстрела российских территорий, граничащих с Украиной. По его словам, Москва старается отвечать сдержанно, однако это будет продолжаться «до поры до времени».