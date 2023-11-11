Минфину доверят следить за табачным рынком Кабмин разрешил Минфину регулировать табачный рынок в России

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Правительство России приняло проект постановления, который поручит Минфину регулировать табачную отрасль, сообщила пресс-служба кабмина. Это решение в правительстве приняли на заседании 9 ноября. Так Минфин сможет распределять доходы от акцизов на табак не только в федеральный бюджет, но и адресно регионам. Эта мера, предположительно, повысит мотивацию местных властей решать вопрос о легализации табачного рынка.

Проект постановления предусматривает наделение Минфина России новыми полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, — сообщили в кабмине.

Газета «Ведомости» отмечает, что в конце апреля в Минпромторге сообщили о росте количества легальных точек розничных продаж табачной продукции на 5% в годовом выражении до 246 000 в I квартале. При этом число легальных табачных производителей за этот период выросло на 16%.

Ранее сообщалось, что все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области. Контроль за оборотом этой продукции постоянно усиливают, однако серьезных изменений не происходит. Из-за нелегальных товаров регион теряет около 20 млрд рублей в год.