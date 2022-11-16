Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы России В Минфине заявили, что льготную ипотеку смогут получать жители новых регионов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители новых регионов России смогут получить льготную ипотеку. Соответствующие программы в полном объеме распространяются на жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Поскольку присоединенные территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители — ее гражданами, то действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме, — заявил представитель Минфина.

В конце сентября 2022 года в названных регионах проживали 6,2 млн человек. В настоящее время эти люди не могут получать банковские продукты в стандартном варианте, поскольку не уточнен их миграционный статус — нет вида на жительство или российского паспорта.

Ранее РБК сообщил, что Центробанк ведет консультации с рядом российских кредитных организаций по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям регионов, принятых в состав России. В качестве одной из идей рассматривается запуск для данной категории клиентов льготной ипотеки на приобретение недвижимости.