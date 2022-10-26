Минфин заложил в трехлетний бюджет необходимые средства для СВО

Фото: МО РФ

Министерство финансов России вместе с Минобороны предусмотрело ресурсы на нужды специальной военной операции в текущем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов во время встречи с представителями фракции «Единой России» в Госдуме. Он указал, что деньги для соответствующих нужд также заложены «в следующую трехлетку», передает ТАСС.

Следующая важная тема — это оборона и безопасность. Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили объем ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку, — сказал министр.

Он пояснил, что согласованный объем средств предусмотрен для выплат военнослужащим и мобилизованным, а также на экипировку для них.

Силуанов встречается с фракцией перед рассмотрением в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023–2025 годы, которое состоится позже в среду.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все средства для выплат мобилизованным от 195 тысяч рублей в месяц доведены до Минобороны. Он подчеркнул, что кабмин держит это на контроле.