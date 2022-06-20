Минфин спрогнозировал снижение доходов россиян в 2022 году Минфин РФ спрогнозировал снижение реальных доходов россиян в 2022 году на уровне 6,8%

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Министерство финансов РФ спрогнозировало падение реальных доходов населения России в 2022 году на уровне 6,8%, пишет ТАСС со ссылкой на проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». При этом в 2023 году ожидается их рост на 1,3%.

Согласно расчетам министерства, в 2022 году ожидается снижение зарплат работоспособного населения на 3,8%, при этом в 2023 году они вырастут на 0,8%. В тоже время уровень безработицы по прогнозам ведомства снизится с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году.

Тем временем журналисты опубликовали рейтинг по доходам населения в России в первом полугодии 2022 года. Возглавили его Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Замыкают список Тува и Ингушетия.

Ранее стало известно, что годовой уровень инфляции в России составит 17–20%, что достаточно много по мнению заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александра Абрамова. По его словам, вероятно, что доходы населения затормозятся и россияне будут экономить.