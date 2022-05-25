Минфин: Россия продолжит платить по госдолгу в рублях

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Россия продолжит осуществлять платежи по госдолгу на фоне ужесточения Западом ограничений. Они будут производиться в рублях, сообщается на сайте Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что отказ США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга России является ущемлением прав зарубежных инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой системе.

Минфин России как ответственный заёмщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Минфин США отказался продлить действие лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Её срок истёк 25 мая. Американские власти пошли на такой шаг, несмотря на то что местные держатели российских суверенных облигаций благодаря этой лицензии получали в последнее время платежи от России в обслуживание и погашение этих бумаг. Агентство Bloomberg считает, что это приближает Россию к потенциальному дефолту.