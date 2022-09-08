«Чтобы не были доступны в блогосфере»: данные госзакупок предложили скрыть Замминистра финансов Лавров: доступ к госзакупкам следует ограничить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин России предложил рассмотреть возможность ограничить доступ к информации о закупках государства, пишет KP.RU. Заместитель главы ведомства Алексей Лавров на полях Московского финансового форума (ВЭФ) пояснил, что данные такого рода должны быть доступны только людям с профессиональным интересом, а не блогерам, которые могут использовать их во вред.

Достигнув прозрачности, можно подумать о том, чтобы соответствующая информация была доступна только профессионально заинтересованным участникам, а не была бы доступна в той же блогосфере и не могла бы использоваться, в том числе, в неблаговидных целях, — заявил Лавров.

Заместитель главы Минфина подчеркнул, что в текущих условиях представители серьезного бизнеса просят закрыть информацию по контрактам, которая может создать проблемы для субподрядчиков из-за санкций. Лавров добавил, что в течение последних пяти лет российские власти перевели всю систему закупок в электронный формат, из-за чего она стала прозрачной.

В июне Минфин России частично засекретил данные по бюджетной отчётности из-за санкций. В министерстве сообщили, что необходимость возникла из-за действий стран Запада, которые оказывают давление на Россию. Поэтому было решено засекретить информацию о распространении бюджетной отчетности.