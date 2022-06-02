Минфин России пообещал урегулировать «дефолт» по евробондам Минфин России заявил, что разберется с претензиями инвесторов к выплатам по евробондам

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Министерство финансов России рассмотрит претензии инвесторов к выплатам по еврооблигациям, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что Москва должна была погасить задолженность по облигациям 4 апреля, но произошла задержка по вине иностранных контрагентов. Некоторые владельцы облигаций из-за этого потребовали выплату дополнительных процентов, обвинив Россию в намеренном затягивании транзакции.

Минфин России информирует, что готов рассмотреть и при наличии необходимых оснований урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости готовы урегулировать претензии по полноте исполнения долговых обязательств по еврооблигациям в двустороннем порядке.

Ранее Комитет по анализу кредитных деривативов подтвердил, что Москва не выплатила $1,9 млн процентов по долговым обязательствам, что привело к свопам стоимостью в несколько миллиардов долларов. В комитете подчеркнули, что сумма процентов и тот факт, что основной платеж был проведен, не вызывают опасений по поводу более широкого дефолта по российским гособлигациям.