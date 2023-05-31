Летающим по России могут разрешить покупать алкоголь в duty free Минфин подготовил законопроект о продаже алкоголя в аэропортах для летающих по России

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Министерство финансов РФ подготовило законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для пассажиров внутренних рейсов. Разрешить продажу спиртного в магазинах беспошлинной торговли в залах ожидания и выдачи багажа предлагается до 30 июня 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

Мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств, — говорится в сообщении.

О рассмотрении в правительстве предложения по открытию duty free на внутренних рейсах председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев сообщал еще в июне 2022 года. СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину, сообщали, что в целом эта идея не вызвала возражений. Власти также считали возможным открыть в аэропортах магазины duty free для пассажиров, вылетающих в страны ЕАЭС.

Ранее юрист Олег Павлов допускал, что в российских аэропортах есть риск закрытия крупных магазинов беспошлинной торговли, которые рассчитаны на большой приток и товарооборот. При этом маленькие duty free, по его мнению, скорее всего, сохранятся.