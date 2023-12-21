Минфин России предложил приватизировать около 30 компаний

Фото: Defense Ministy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антон Силуанов

Министерство финансов России внесло в правительство список примерно из 30 крупных компаний, которые предлагается приватизировать, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, доля участия государства в их деятельности может быть сокращена при сохранении контрольного пакета акций. Вопрос требует обсуждения с членами кабмина, отметил Силуанов.

Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки-сотни миллиардов [рублей], — заявил глава ведомства.

Силуанов ранее оценил вероятность национализации пивоваренной компании «Балтика». По его словам, в настоящее время правительство России не обсуждает данный вопрос, компания находится во временном управлении. Отмечается, что такое решение было принято после того, как корпорация Carslberg Group покинула российский рынок. Ее доли в «Балтике» были переданы Росимуществу. По мнению руководителя компании Таймураза Боллоева, национализация компании является для нее единственным выходом из тяжелой ситуации.