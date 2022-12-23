Минфин РФ поддержал законопроект по майнингу криптовалют «Интерфакс»: Минфин РФ подготовил положительный отзыв на законопроект по майнингу криптовалют

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Минфин РФ поддержал законопроект № 237585-8 о майнинге криптовалют, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Банк России должен будет согласовать с ведомством нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого для участников рынка будут возможны операции по обмену криптовалют на рубли.

В рамках ЭПР прорабатывается вопрос легализации обмена криптовалют на фиатные деньги (рубли) для двух категорий: для майнеров криптовалют (они получают вознаграждение только в криптоваюте), для отдельных участников внешнеэкономической деятельности (которые получают оплату за экспортные поставки в криптовалюте), — сообщил источник.

19 декабря стало известно, что Госдума в скором времени может принять в первом чтении поправки к закону о цифровых активах и валюте. Они предполагают введение механизма по регулированию майнинга криптовалюты и ее продаж.

Майнинг существует в России давно, но никак не регулируется. Крупные майнеры сейчас обращаются в Госдуму с просьбой ввести в правовое поле их деятельность для нормальной работы. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 ноября — он предусматривает установление правительством требований к майнерам по согласованию с ЦБ, а контроль будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти.

Будущее криптовалют и майнинга в России обсуждалось властями на протяжении нескольких последних месяцев. Центробанк настаивал на их запрете, Минфин — на регулировании. В итоге правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой вошли предложения Минфина. Легализовывать криптовалюты в качестве платежа на территории России не планируется.