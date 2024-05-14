Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц в рамках совершенствования налоговой системы, заявил на заседании Госдумы и. о. министра финансов Антон Силуанов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом Минфин пока не планирует менять налогообложение фонда оплаты труда и порядок по страховым взносам.

Вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы,— сказал Силуанов.

Чиновник также сообщил, что для поддержки наименее обеспеченных слоев населения министерство намерено ввести субсидии. С 2026 года начнется автоматическое начисление налоговых вычетов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев призвал повысить налоги для олигархов. При этом, по его словам, те, кто получает зарплату, равную прожиточному минимуму, не должны платить взносы. Он считает, что прогрессивная шкала налогообложения позволит сократить разницу в доходах между различными слоями населения России.