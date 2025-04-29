Минфин предложил законопроект с льготами по налогам Минфин сообщил о подготовке законопроекта донастройки налоговой политики

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Министерство финансов России готовит законопроект донастройки налоговой политики. В пресс-релизе ведомства говорится, что отсрочки для сезонных видов деятельности расширят, а к мониторингу подключат больше компаний. Участникам СВО и многодетным семьям в рамках инициативы полагаются льготы по имущественным налогам.

Законопроект включает в себя меры донастройки налоговой политики в части администрирования, дальнейшего совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО, — говорится в сообщении.

Ведомство предлагает расширить сферу применения отсрочек и рассрочек по уплате налогов для лиц, которые заняты сезонными видами деятельности, на тех, чьи масштабы деятельности падают свыше чем на 50% в силу погоды, а также при понижении спроса. Периметр налогового мониторинга расширят за счет того, что компаниям-кандидатам разрешат соответствовать лишь одному из трех прописанных критериев. Речь идет об объеме выручки, величине активов и размере уплаченных налогов. Сейчас можно соответствовать одновременно трем параметрам.

Ранее в Госдуме сообщили, что страховую пенсию для россиянок с пятью детьми могут увеличить на 1,2 тысячи рублей. Прибавка полагается в случае принятия законопроекта об упразднении действующего шестилетнего ограничения на период ухода за ребенком, который засчитывается в пенсионный страховой стаж.