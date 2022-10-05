Минфин отменил скидку на оплату пошлин через «Госуслуги» Минфин с 1 января отменяет скидку в 30% на оплату госпошлин через «Госуслуги»

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Министерство финансов России решило отменить скидку в 30% для оплаты государственных пошлин на портале «Госуслуги», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Скидка перестанет действовать с 1 января 2023 года. В Минфине подчеркнули, что данная льгота носила временный характер и на сегодняшний день предложений о ее продлении не поступало.

Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки, — поделился представитель ведомства.

При этом до 31 декабря 2022 года россияне все еще смогут воспользоваться скидкой в 30%. Она предоставляется исключительно физическим лицам при оплате через интернет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать возможность давать согласие на обработку персональных данных через «Госуслуги» и отзывать его. Работой займется правительство страны.

Предложения по расширению функционала ЕПГУ должны быть предоставлены до 15 ноября. В частности, речь идет об идентификации личности через мобильное приложение. Путин поручил реализовать соответствующий механизм.

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1 октября российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий.