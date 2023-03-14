Минфин опроверг информацию о выпуске «патриотических» облигаций

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Пресс-служба Министерства финансов РФ сообщила, что ведомство не предлагало и не готовит в настоящее время выпуск «патриотических» облигаций, передает РИА Новости. Представители министерства добавили, что этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, но детали не прорабатывались. Специалисты Минфина подчеркнули, что гражданам в настоящее время доступны другие возможности для инвестиций.

Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск «патриотических» облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется, — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что Минфин в конце февраля направил в правительство план для обеспечения финансового суверенитета РФ, куда в качестве предложения был включен выпуск «патриотических» облигаций.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных мер, связанных с обращением ценных бумаг из недружественных стран, документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему, для приобретения акций из недружественных стран россиянин должен получить особое разрешение у Банка России или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.