Минфин оценил уровень падения ВВП в России Силуанов: в 2022 году ВВП России снизится до 2,7%

По итогам 2022 года уровень падения ВВП в России может дойти до 2,7%, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов. По его прогнозам, в 2023 году эта тенденция может быть продолжена, однако Минфин будет делать все для роста экономики страны.

Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка до 2,7% за текущий год, еще возможно продолжится снижение по нашим прогнозам в следующем году. Хотя будем делать все, чтобы в следующем году возможно уже выйти на положительные тренды, — сказал Силуанов.

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене.

Президент России Владимир Путин ранее спрогнозировал снижение ВВП России по итогам 2022 года на 2,5%. Он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что о крахе в 20% ВВП, который предрекали многие западные и некоторые российские эксперты, говорить сейчас не приходится.