Минфин оценил идею Вассермана о сбережениях свыше 1 млн рублей В Минфине заявили, что введение декларирования наличных свыше 1 млн рублей не обсуждается

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство финансов РФ не обсуждает и не рассматривает введение декларирования наличных средств в размере более 1 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Таким образом там прокомментировали инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

В связи с поступающими запросами СМИ Министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве, — говорится в сообщении Минфина.

Там отмечается, что подобного рода инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, в связи с чем в министерстве данную идею не поддерживают.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложил обязать россиян, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме более одного миллиона рублей, сообщать об этом налоговой службе и объяснять происхождение средств. По мнению парламентария, данный закон может выступить в качестве эффективного инструмента борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко ранее также заявил о негативном отношении к идее Вассермана. По его словам, граждане имеют право распоряжаться честно заработанными средствами и не следует их в этом ограничивать.