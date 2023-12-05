Минфин обвинили в скрытом запрете льготной ипотеки Депутат Кошелев: желающих взять льготную ипотеку на условиях Минфина не найдется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов России делает все для того, чтобы завуалированно запретить программу льготной ипотеки, считает первый заместитель руководителя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Как рассказал депутат в беседе с НСН, из-за новых условий выдачи ипотечных кредитов, которые предлагает ведомство, желающих воспользоваться этим продуктом просто не найдется.

Ранее Минфин предложил правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки, сократив максимальный размер кредита до 6 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а также увеличив размер минимального первоначального взноса до 30%.

Это завуалированный подход к запрету льготной ипотеки: вроде бы она есть, а желающих на нее не найдется. Смысл льготной ипотеки был в том, чтобы помочь далеко не самым богатым людям — врачам, учителям, госслужащим — приобрести собственное жилье. Им зарплата не позволяет внести первоначальный взнос в размере 30%, — подчеркнул Кошелев.

Депутат указал на ряд серьезных ошибок и неверных подходов в существующей программе льготной ипотеки и предложил способ ее улучшения за счет придания ей адресного и регионального характера. В этом случае региональные власти должны будут не просто пообещать, что построят определенное количество квадратных метров жилья, но и объяснят, за счет какой ресурсной базы они это сделают. В регионе должны быть свои предприятия по производству стройматериалов, а также достаточное количество рабочей силы и техники, резюмировал парламентарий.

Между тем стало известно, что объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг рекордной отметки в 71,1 млн квадратных метров. Этот показатель отличается от прошлогоднего на 5,4 млн квадратных метров, доля нераспроданных квартир выросла до 67% от общего объема строящегося жилья.