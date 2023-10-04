Минфин обнародовал прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам Бюджет РФ может получить 513,48 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов

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Федеральный бюджет РФ может получить дополнительные 513,48 млрд рублей нефтегазовых доходов, говорится на сайте Министерства финансов. Отклонение от ожидаемых показателей составило более 100 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2023 года составило 114,76 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Также министерство сообщило, сколько средств будет направлено на покупку иностранной валюты и золота. Соответствующие операции будут проводиться в период с октября по ноябрь. Совокупный объем средств составил 398,72 млрд рублей.

Как сообщил ранее первый заместитель главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, доходная часть бюджета РФ в следующем году прогнозируется на уровне 35 трлн рублей. Расходная часть при этом составит 36,5 трлн рублей. Бюджет будет социально ориентированным, уточнил он. По словам Рябухина, не менее важной задачей является сохранение пакета поддержки по всем ключевым отраслям экономики.