Минфин напомнил об увеличении маткапитала с 1 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля в России будет проиндексировано более 40 соцвыплат, в частности будет увеличен размер материнского капитала, напомнило Министерство финансов. В Telegram-канале ведомства подчеркивается, что после индексации за первого ребенка будут выплачиваться почти 587 тысяч рублей, маткапитал за второго ребенка составит примерно 775,6 тысячи рублей. Всего в 2023 году на индексацию выплат будет выделено более 150 млрд рублей.

Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, — передает ведомство.

Как напомнили представители Минфина, также увеличится размер ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

До этого в Минтруда говорили, что коэффициент индексации рассчитан на основе данных Росстата. Согласно этим сведениям индекс потребительских цен составил 111,94%.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Эксперт добавила, что минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей. По ее словам, сумму сертификата материнского капитала на первого ребенка увеличат на 65 тысяч рублей до почти 590 тысяч рублей.