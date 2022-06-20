Минфин исключил рост коррупции после засекречивания данных о госзакупках

Фото: shutterstock

Госкомпании, попавшие под западные санкции, засекречивают данные о госзакупках, чтобы не подставить своих партнеров под антироссийские ограничения, заявил в беседе с RTVI замминистра финансов России, куратор госзакупок Алексей Лавров. По его словам, соответствующую информацию могут получить при запросе компетентные организации, а значит, риск роста коррупции можно исключить.

Информация не исчезла. Она остается для проверки контролерами и регуляторами. Если кто-то из общественных организаций или журналистов захочет получить специальный доступ и разобраться, напишите запрос в органы, чтобы вам предоставили эту информацию, — уточнил Лавров.

По его словам, данные решили изъять из публичного доступа, чтобы обезопаситься от вторичной волны санкций. Лавров считает, что если информацию оставить на всеобщее обозрение, то пострадать могут поставщики санкционных компаний.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение конфликта интересов при госзакупках. В законе уточняются условия, при которых может начаться такой конфликт интересов. Кроме того, там перечислен список лиц, которым не разрешается входить в состав комиссии по закупкам.