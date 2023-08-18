Минэк предложил уменьшить штрафы за утечки личных данных Минэк подготовил отзыв к проекту об оборотных штрафах за утечки личных данных

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Минэкономразвития России подготовило отзыв к законопроекту об увеличении оборотных штрафов для компаний за утечки личных данных, сообщает РБК. В ведомстве заявили, что, наоборот, выступают за уменьшение штрафов. Руководство Минэка подчеркнуло, что для увеличения взыскания требуются дополнительные основания.

Мнение бизнеса, в том числе и АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли, среди ее членов Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркет», Lamoda, «Ситилинк» и другие. — NEWS.ru), учтено в части компетенции министерства, — сказал представитель Минэка.

В конце июля сенаторы и депутат Госдумы направили премьер-министру России Михаилу Мишустину законопроект об увеличении оборотных штрафов за утечки пользовательских данных. Они предложили определять размер взыскания по количеству утекших данных — если утечка касается от одной до 10 тысяч человек, штраф должен составлять от трех до пяти млн рублей, до 100 тысяч пользователей — от пяти до 10 млн рублей, более 100 тысяч граждан — от 10 до 15 млн рублей.

В Минэке предложили не разделять размеры штрафов по степени ущерба от утечек, ввести ответственность за слив данных не только для юрлиц, но и для индивидуальных предпринимателей, а также ввести возможность смягчения взысканий, если компания добровольно предоставит помощь пострадавшим от утечек.

Ранее генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал, что за последний год персональные данные примерно всех граждан России в среднем дважды попадали в Сеть. Он предложил людям «смириться» с этим фактом, поскольку значительная часть персональных данных жителей России «уже есть в Сети, может быть, в даркнете, и с этим ничего не сделаешь».