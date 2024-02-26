В Минэк не хотят запрещать «недружественным» коллекторам работать в РФ Минэкономразвития не поддержало ограничения против «недружественных» коллекторов

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Минэкономразвития не поддержало проект президентского указа, который предлагает ввести запрет на взыскание долгов с россиян коллекторами, микрофинансовыми организациями (МФО) и банками, связанными с недружественными странами, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении отзыв на документ. Представитель Минюста подтвердил его подлинность.

Компромиссное решение по данному нормативно-правовому акту может быть выработано в рамках согласительных процедур и с учетом позиций иных заинтересованных ведомств, — прокомментировал решение Минэкономразвития представитель Минюста.

Минюст опубликовал проект указа президента на портале правовой информации 17 января. Он запрещает коллекторским организациям, банкам и МФО, имеющими связи с недружественными РФ странами, взыскивать долги с россиян. Согласно документу, на связи с недружественными странами указывает наличие иностранных учредителей, собственников или лиц, которые косвенно контролируют организацию.

Проверять коллекторов, банки и МФО на наличие иностранных связей должна Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В случае подписания президентом указ должен вступить в силу сразу же.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в Москве приостановили взыскание почти 15 тысяч долгов с москвичей, участвующих в специальной военной операции. Общая сумма исполнительных производств превышает 2,7 млрд рублей.