Минцифры запустило маркетплейс российского программного обеспечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о запуске онлайн-магазина отечественного программного обеспечения (ПО), где размещено уже более тысячи решений, сообщается в Telegram-канале министерства. Для размещения решений на маркетплейсе Russoft.ru необходимо подать заявку через портал «Госуслуги».

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения независимости РФ от используемого сейчас иностранного софта. Также глава государства потребовал подготовить предложения о специальных условиях использования зарубежного программного обеспечения, договоры по которому российские пользователи не в состоянии соблюдать.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство установит финальные сроки перехода на отечественное программное обеспечение по ключевым позициям. Он призвал всех, кто остался в стороне от внедрения отечественного софта в различные сферы деятельности, включиться в работу и «не затягивать» с этим вопросом.

Как указал Мишустин, российским IT-инженерам сейчас очень важно не сделать кальку с зарубежного ПО, а запустить собственные продукты, отвечающие нуждам компаний. Он добавил, что российские компании тратят около 200 млрд рублей на закупку иностранного ПО, хотя для зарубежного софта есть 80% российских аналогов.