Минцифры захотело дать отсрочку от армии большему числу айтишников Вице-премьер Чернышенко: Минцифры может расширить списки для отсрочки от армии

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Категории IТ-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии могут быть расширены, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. По его словам, Минцифры РФ уже прорабатывает этот вопрос.

Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан [которые работают в сфере IТ] для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы, — сказал вице-премьер.

Призывной возраст тем временем повысили до 30 лет, действовать новые правила будут с 1 января 2024 года. Также в Минобороны России предлагают изменить требования к состоянию здоровья призывников.

Ранее Минцифры попросило Главную военную прокуратуру и Минобороны проверить законность отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам. В письме ведомства указывается несколько подобных случаев. Представители министерства попросили организовать проверку фактов возможного нарушения закона со стороны призывных комиссий.

Также в Госдуму внесли законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для учителей и врачей, работающих в малых городах и селах. По данным пресс-службы нижней палаты парламента, с такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Авторы объяснили идею недоукомплектованностью средних школ и дефицитом медицинских работников.