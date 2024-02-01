Минцифры взялось за расследование причин сбоя работы доменной зоны .RU

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Минцифры России занимаются расследованием причин крупного сбоя в работе доменной зоны .RU, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра цифрового развития РФ Максута Шадаева. По его словам, ведомство опубликует результаты расследования сразу после его завершения. Предположительные сроки окончания расследования не раскрываются.

Минцифры ведет разбирательство, — заявил Шадаев, отвечая на вопросы журналистов на форуме Digital Almaty 2024.

Сбой в работе доменной зоны .RU был зафиксирован 30 января из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры DNSSEC. Она представляет собой набор расширений, направленных на обеспечение целостности и достоверности данных, представленных в Сети. Позднее специалистам удалось восстановить ее работу, после чего сайты домена .RU вновь стали доступны для пользователей.

Опрошенные NEWS.ru эксперты выдвинули несколько предположений касательно причин сбоя в работе доменной зоны. В частности, специалист в области информационной безопасности Филипп Кулин не исключает версии о том, что Россия может быть изолирована от интернета. IT-юрист Станислав Селезнев же считает, что сбой может быть связан с кибератакой.