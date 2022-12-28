Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов из России

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Минцифры выступает против ограничения возможности IT-специалистов выезжать за пределы России, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время вебинара в Telegram-канале ведомства. По его словам, любые такие предложения вредны.

Считаем, что здесь ограничений никаких не нужно, более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании, — заявил Шадаев.

Ранее член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов заявил, что IT-специалистов следует воспринимать как стратегический резерв России и соответствующим образом к ним относиться. В отношении айтишников имеет смысл ввести ограничения на выезд, как у представителей власти, предложил специалист. По его словам, таким образом можно помешать массовому отъезду специалистов.

Минцифры 14 декабря не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей. По мнению сотрудников ведомства, введение тотального запрета может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что в итоге скажется на их конкурентоспособности.