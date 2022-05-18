Минцифры внесло Сбербанк в реестр IT-компаний

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минцифры внесло в реестр организаций в области IT Сбербанк, а также некоторые его дочки. Об этом сообщается в реестре по состоянию на 17 мая, пишет ТАСС.

ПАО «Сбербанк России» внесён в реестр 25 апреля. Среди его дочек, оказавшихся в списке министерства — «Сбербанк-Телеком», «Сбербанк-Лизинг», «Сбербанк-Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк-Сервис», «Сбербанк-Факторинг» и «Сбербанк — автоматизированная система торгов».

Также в реестр внесены сервисы «СберАвто» и «Сбердевайсы». Для получения государственной аккредитации компания должна работать в области IT при условии разработки и реализации программ для ЭВМ. Также организация должна оказывать услуги по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ и баз данных, их установке, тестированию и сопровождению.

В реестре Минцифры на данный момент числятся более 27,7 тыс. компаний.

Ранее в Минцифры России предложили изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), чьи продукты можно включить в реестр отечественного софта. В ведомстве считают, что приоритетным критерием для занесения продукции в реестр отечественного ПО должна стать не доля участия представителей РФ в разработке программного обеспечения, а контроль его деятельности российскими лицами.