Минцифры: уход Nokia и Ericsson не повлияет на качество связи в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход из России компаний Nokia и Ericsson не отразится на качестве мобильной связи в стране, заявили ТАСС в пресс-службе Минцифры. Операторы постепенно перейдут на отечественное телекоммуникационное оборудование, недостатка в нем нет, отметили в ведомстве.

Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В министерстве добавили, что из-за ухода упомянутых компаний с отечественного рынка были скорректированы сроки перехода на российское оборудование, операторам предложили более мягкие условия замещения базовых станций. На общую стратегию это никак не повлияло.

На закупку отечественного оборудования операторы направят свыше 100 млрд рублей. Этих средств хватит на его производство, поставки начнутся в 2025 году, отметили в Минцифры.

Свой уход с российского рынка в конце текущего года Nokia и Ericsson анонсировали еще в августе. Однако в ноябре Nokia попросила у властей США и Финляндии разрешения на поставку техники в Россию на фоне санкций. В начале декабря компания получила одну из четырех экспортных лицензий, за которыми обращалась к американским и европейским регуляторам.