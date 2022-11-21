Минцифры сформирует список на отсрочку для IT-специалистов от призыва

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Минцифры сформирует дополнительный список на отсрочку для IT-специалистов от осеннего призыва, который будет направлен в Минобороны. Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва завершен, но ведомство продолжает получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые могут попасть под призыв, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними, — сказано в сообщении.

Как отмечает министерство, если организация не подала заявку, то ей необходимо сформировать список сотрудников, которые претендуют на отсрочку, подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в Минцифры до 23 ноября.

В случае если список был подан и сотрудник соответствует критериям призыва, но отсрочку все равно не дали, министерство предлагает самостоятельно направить в ведомство свои данные, название компании и номер заявления на «Госуслугах», а также прикрепить фото повестки.

Ранее сообщалось, что портал «Госуслуги» прекратил предоставление отсрочки от военной службы в рамках мобилизации сотрудникам IT-отрасли. При вопросе цифровому помощнику тот отвечает, что подача заявлений прекращена в связи с окончанием мобилизации.