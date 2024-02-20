Минцифры РФ раскрыло, было ли внешнее вмешательство в работу домена .ru Шадаев: сбой в работе домена .ru не связан с внешним вмешательством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой в работе российской доменной зоны .ru не связан с вмешательством извне, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая перед журналистами. По его словам, которые приводит РИА Новости, массовый сбой вызван технической проблемой, что было доказано по результатам проведенного расследования. При этом в министерстве не уточнили, какая именно проблема привела к сбою работы домена.

Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено, — заявил Шадаев.

Сбой в работе российского домена возник 30 января. По данным сервиса Downradar, проблемы возникли в работе сайтов «Яндекса», МТС, «МегаФона», Ozon и других российских компаний. Позднее операторы связи уточнили, что сбой не связан с работой их сетей. В Минцифры подчеркнули, что сбой возник из-за технической проблемы, связанной с работой глобальной инфраструктуры DNSSEC. Она представляет собой набор расширений, гарантирующих целостность и достоверность передаваемых в Сети данных.

В то же время некоторые специалисты считают, что сбой в работе домена мог стать результатом эксперимента по изоляции Рунета от Всемирной паутины. В частности, такую версию озвучил автор и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. При этом он подчеркнул, что подобные сбои происходят часто по всему миру.