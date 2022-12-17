Россиян предупредили о массовых кражах аккаунтов в Telegram Минцифры сообщило о массовых попытках краж аккаунтов в Telegram

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Минцифры России сообщило о массовых попытках краж аккаунтов в мессенджере Telegram. В ведомстве заявили, что мошенники маскируют программы для взлома под видом подаренных Premium-подписок. Пользователей приложения призвали установить в настройках двухфакторную аутентификацию и не открывать подозрительные ссылки.

Как рассказали в Минцифры, потенциальным жертвам от людей из списка контактов приходят сообщения о подарке в виде Premium-подписки. После нажатия на кнопку для получения подарка пользователям поступает четырехзначный код для авторизации. При этом в уведомлении говорится, что шифр необходим для активации подписки, но на самом деле при его вводе злоумышленник получает доступ к аккаунту жертвы. После этого с него рассылаются такие же сообщения людям из списка контактов.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp является потенциально опасным приложением для пользователей. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок.

Он напомнил, что проблемы с безопасностью в WhatsApp существовали и до последнего обновления мессенджера. Инциденты с утечками данных происходили в 2017, 2018 и 2020 годах, а до 2016 года приложение вообще не использовало технологию шифрования данных. Дуров посоветовал удалить WhatsApp, чтобы не подвергать свой телефон взлому.